+20% en crédits saisonniers pour financer la campagne agricole 2024-2025

Les crédits saisonniers accordés par la Banque nationale agricole (BNA Bank) pour financer la campagne agricole 2024-2025 ont été augmentés de 20% pour atteindre 175 millions DT, a annoncé, mardi, le Secrétaire d’État, chargé des Ressources en eau, Hamadi El Habib.

Présidant une journée ouverte sur les crédits saisonniers destinés aux grandes cultures dans les gouvernorats du 1er district ( Béjà, Jendouba, le Kef et Bizerte), le secrétaire d’Etat a rappelé que les superficies consacrées aux cultures céréalières s’élèveront à 1,173 million d’hectare pour la campagne 2024-2025, dont 856 mille hectares dans les gouvernorats du nord.

« Le pays compte 250 mille producteurs de céréales dont un bon nombre sont financés par la BNA et que le gouvernorat de Béjà arrive en première place à l’échelle nationale en matière de production de blé », a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur général de la BNA Bank, Ahmed Ben Moulehom a précisé que sur les financements mobilisés pour la campagne agricole actuelle, 100 MDT seront accordés sous forme de crédits directs et 50 MDT seront destinés à l’Office des terres domaniales, soulignant que 3500 petits agriculteurs bénéficieront de crédits saisonniers.

Il a indiqué que la banque a mis en place des mécanismes et des lignes de financement plus innovants et plus flexibles pour mieux s’adapter aux besoins des agriculteurs, affirmant l’engagement de la Banque à être toujours en tête des institutions soutenant les agriculteurs.

Le représentant de la Direction générale de production agricole, Mohamed Ali Ben Romdhane, a rassuré, pour sa part, sur la disponibilité de semences pour la campagne actuelle, affirmant que 302 mille quintaux de semences sont disponibles contre 210 mille quintaux au cours de la campagne précédente.

Il a indiqué que l’approvisionnement des régions en semences et en engrais est en cours avec les même prix appliqués l’année dernière, soulignant que certaines variétés de semences sont en rupture de stock, mais que d’autres variétés sont disponibles pour les remplacer.

Les représentants de l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (INRAT) et de l’Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricoles, Bassem Mouelhi et Hayat El Maaroufi, estiment, eux que la vulgarisation de l’information agricole et l’encadrement des agriculteurs constituent des garanties pour la réussite l’activité agricole.

Ils ont passé en revue, par ailleurs, les supports techniques et les mécanismes mis en place au cours des dernières années pour développer cette filière.