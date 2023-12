Crise du lait : La gestion  du  pouvoir politique suscite des inquiétudes  selon ALERT

Le président de l’organisation «ALERT», Louay Chebbi, a critiqué la gestion par le pouvoir politique de la crise du lait que connaît le pays.

Il a estimé que «le discours officiel dans ce contexte manque de connaissances suffisantes».

Dans une déclaration sur e Mosaïque Fm, Chebbi a affirmé que la manière d’appréhender le problème par le pouvoir politique suscite des inquiétudes, car, selon ses dires, en réalité, il ne va pas au fond du problème et se limite à une communication politique.

Le président d’ALERT a déclaré aussi que l’incapacité des responsables à reconnaître l’existence d’une crise la fait perdurer et ne conduit pas à sa solution, soulignant qu’« Il y a des erreurs dans le discours politique sur cette question, en faisant croire que la crise du lait est montée de toutes pièces».

Ila estimé que la crise du lait est structurelle et n’est pas liée au dossier de la cession de certaines entreprises publiques, ni au statut de l’entreprise «Stil».

