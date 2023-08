Crise du pain: « Nous achèterons la farine PS-7 à son prix réel », affirme Connect

Le président du Groupement professionnel des boulangeries modernes, Mohamed Jammali, a réaffirmé, lundi 7 août 2023, sur Mosaïque fm que le ministère du Commerce avait informé l’organisation « Connect » lors d’une réunion la semaine dernière qu’il n’était pas plus possible de continuer à compenser la farine PS-7 la lumière de la crise actuelle.

Le ministère a également informé Connect que les boulangeries devraient acheter cette variété de farine à son prix réel sur le marché mondial, ce que l’organisation a d’abord refusé avant de l’accepter plus tard, selon ses dires.

Jammali a ajouté qu’il est illogique pour les boulangeries modernes et non subventionnées d’obtenir la farine PS-7 à son prix réel, qui peut atteindre deux mille dinars la tonne, et entraînera une augmentation du prix de la « baguette » de 250 millimes à l’heure actuelle à beaucoup plus que cela.

Il a souligné que le ministère du Commerce n’a répondu à aucune des interrogations et questions soulevées par l’Organisation patronale relatives au nouveau prix de vente de la « baguette » et au type de pain et de produits qui seront proposés, soulignant que le reste des réponses du ministère est vague, selon ses dires

Jammali a estimé que l’absence de clarifications de la part du ministère du Commerce est à l’origine de la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui, a-t-il déclaré.