Crise du secteur médical : la diaspora médicale tunisienne en Allemagne dénonce l’échec de l’État

L’Association des médecins tunisiens en Allemagne exige une réforme profonde du système de santé tunisien, dénonçant l’échec de l’État à valoriser les jeunes médecins et à leur offrir des conditions de travail décentes.

Dans un communiqué publié sur Facebook, l’organisation a apporté son soutien aux mouvements de grève des jeunes praticiens tunisiens, qui protestent contre une gestion sanitaire défaillante et une marginalisation persistance de la profession.

L’association, qui représente des médecins partis à l’étranger pour des raisons de dignité professionnelle et de perspectives de carrière, a enjoint la société civile à soutenir les revendications légitimes des soignants, plaidant pour un système plus équitable respectueux à la fois des patients et des praticiens.

Elle a réaffirmé sa volonté d’apporter un soutien matériel et moral aux grévistes, affirmant que « l’exodes des compétences médicales reflète l’effondrement du modèle de santé tunisien ».

Cette déclaration fait suite à l’annonce par l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) d’une grève nationale de cinq jours, programmée ultérieurement, après des mois de contestations contre des politiques qualifiées de « délétères ».

L’Association des médecins en Allemagne a rappelé que la création d’une telle structure à l’étranger témoignait de l’abandon de l’État tunisien envers sa jeunesse médicale, que ce soit en matière de formation, de rémunération ou de reconnaissance professionnelle.