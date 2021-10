Croissance africaine : Les investisseurs retrouvent la confiance

Pus d’un an après avoir connu sa première récession économique en vingt-cinq ans, le continent africain serait en train de faire mentir les pronostics qui lui prédisaient un grand bond arrière sur le plan du développement. C’est ce que laissent penser les conclusions du baromètre annuel de Havas Horizon qui étudie la perception et les intentions des investisseurs à propos du continent. Près de 85 % des sondés dans sa dernière étude se déclarent optimistes pour la croissance en Afrique. Un chiffre, certes, significatif, mais en baisse par rapport à 2015 et 2018. Les auteurs l’expliquent par le passage de l’« afro-optmisme » à l’« afro-réalisme ».

Pour Paul-Harry Aithnard, directeur général Ecobank Côte d’Ivoire, cité par Le Point, cet optimisme trouve plusieurs sources « notamment structurelles avec la croissance démographique et la jeunesse de la population », observe-t-il. Mais aussi conjoncturels, « avec un nouveau cycle enclenché au niveau des matières premières et de la technologie. » Son analyse résume assez bien l’état d’esprit des sondés, qui estiment pour beaucoup que les perspectives africaines sont riches en promesses pour la décennie à venir, et même bien meilleures que la situation actuelle.