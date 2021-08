CS Chebba-FTF: Le TAS rejette la demande du CS Chebba

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a refusé la demande du CS Chebba d’annuler la sanction provisoire que lui avait infligée la Fédération Tunisienne de Football le 30 décembre 2020 et ce, pour violations graves et/ ou réitérées de ses obligations envers les règlements et statuts de la FTF, annonce l’instance nationale du football , sur sa page officielle facebook lundi.

La Fédération précise que la sanction sera examinée lors de sa prochaine assemblée générale ordinaire, prévue le 11 septembre, conformément à la décision du bureau fédéral prise le 8 août dernier.

Le TAS, rappelle-t-on avait annulé le 9 juin dernier la décision de la FTF de suspendre les activités du CS Chebba ,suite à l’appel formulé par le Club le 16 novembre 2020 relative à sa mise en inactivité pour avoir présenté un dossier d’engagement incomplet.