CS Chebba: Mohamed Amine Meskini rejoint les rangs

Le CS Chebba s’est attaché les services du défenseur Mohamed Amine Meskini, a-t-on appris lundi via la page Facebook officielle du club.

Meskini, 25 ans, avait déjà endossé les maillots du CS Hammam-Lif et de l’Espérance sportive de Tunis.

Le CS Chebba avait, rappelle-t-on, annoncé plus tôt au cours du week-end, avoir engagé le milieu offensif Mohamed Aziz Chetioui.

Pour rappel, le Tribunal arbitral du sport avait tranché en faveur de la réintégration du Croissant sportif de la Chebba en Ligue 1 du football professionnel. Ce dernier évoluera au cours de l’exercice 2022-2023 au sein du Groupe A.

