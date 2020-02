CS Sfaxien : Les supporters sfaxiens lancent le “Club des 1000”

Les supporters du Club Sportif Sfaxien ont lancé une initiative pour contribuer à aider leur équipe à surmonter la crise financière qu’elle traverse actuellement, en relançant le “Club des 1000” à travers lequel ils cherchent à collecter un montant de 1 million de dinars auprès d’un millier de fans qui se portent volontaires pour payer 1000 dinars chacun.

Selon la page officielle du club, cette initiative, qui a été lancée lundi soir, a enregistré jusqu’à présent un “taux de participation respectable”, car un certain nombre de digireants et de supporters se sont rendus au siège du club enregistrant leurs noms et payant les mille dinars.

Il convient de noter que le club de la capitale du Sud n’a pas été en mesure de qualifier ses nouvelles recrues durant le mercato d’hiver en raison du non remboursement de la subvention de transfert de ses joueurs professionnels à la fédération tunisienne de football, estimée à 320 mille dinars.