CTFCI : Les entreprises françaises satisfaites de leur CA en Tunisie mais beaucoup moins du climat des affaires !

Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 8 janvier 2020 relative à « la présentation des résultats du Baromètre de la conjoncture économique de la CTFCI », Foued Lakhoua, président de la Chambre Tuniso-Française de Commerce et d’Industrie a déclaré que 48,7% des entreprises tuniso-françaises, installées en Tunisie, ont amélioré leur chiffre d’affaires et 51,9% ont entrepris de nouveaux investissements en 2019.

Le président de la CTFCI a assuré que 45% de ces entreprises ont créé de nouveaux postes d’emplois au cours de l’année 2019 et que 47% d’entre elles,sont satisfaites de l’amélioration de la situation sécuritaire dans le pays.

Sur un autre volet, il a précisé qu’il y a des obstacles qui continuent de bloquer le processus de production et d’investissement, notamment l’absence de visibilité, l’instabilité politique, la détérioration du climat d’affaires, la dégradation de l’infrastructure et la lourdeur administrative.

Le directeur de la communication à la CTFCI, Nejib Ouerghi, s’est chargé de détailler les principales entraves qui ont été citées par les chefs d’entreprise, essentiellement dans le cadre de leur relation avec l’administration tunisienne. Il s’agit de la fiscalité (41,7%), la douane (35%), la Banque Centrale de Tunisie (24%) et la CNSS (15,4%).

Pour les dirigeants d’entreprises , les prestations délivrées par la douane notamment sont une source de lourdeurs non justifiées, se transformant souvent en freins insurmontables. D’où la nécessité d’opter pour la dématérialisation des procédures douanières.

Le même sentiment est exprimé s’agissant de l’administration fiscale. Les chefs d’entreprise sondés invoquent outre le manque de transparence et d’injustice, les effets négatifs de l’instabilité du cadre fiscal et une pression qui grève l’investissement et l’esprit d’initiative dans le pays.

S’agissant des difficultés ayant trait aux coûts des facteurs de production, une grande majorité des chefs d’entreprises estime que le transport aérien (60%), le transport maritime (57%) et l’énergie (51%) constituent “les facteurs qui sont à l’origine de l’érosion de la compétitivité”.

Cependant, une majorité écrasante des dirigeants d’entreprises a exprimé sa satisfaction des services des réseaux téléphonique, électrique et de l’eau, ainsi que de celui de l’assainissement.

Pascal Allard, vice-président des Conseillers du Commerce extérieur de la France (CCEF), a , pour sa part, assuré que les entreprises françaises continuent de croire en la Tunisie, surtout avec le regain de stabilité sécuritaire dans le pays.

Il a fait savoir que les investissements des sociétés françaises implantées en Tunisie ont connu une hausse remarquable de 16,6%, à fin juin 2019, par rapport à juin 2018, pour se situer au niveau de 1251 millions de dinars.

A signaler que le Baromètre de la conjoncture économique de la CTFCI 2019 a été réalisé, du 14 octobre au 5 novembre 2019, auprès d’un échantillon de 155 dirigeants adhérents à la Chambre, sur un total de 1400 entreprises.

Le Baromètre a pour objectif de mieux cerner les sources de compétitivité et de faiblesse de l’écosystème tunisien, telles que perçues par les adhérents de la CTFCI, d’avoir une appréciation sur les préalables qui concourent à l’impulsion de l’investissement et qui concourent le plus à l’amélioration de la compétitivité des entreprises(…).