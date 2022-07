CTN: Réduction de 35% sur les billets à partir de 15 septembre 2022

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a décidé de consentir une remise de 35% sur les prix de toutes les traversées prévues durant la période comprise entre 15 septembre 2022 et 15 janvier 2023, selon un communiqué de la Compagnie publié mercredi.

Cette réduction vise à répondre aux demandes formulées dans ce sens par des Tunisiens vivant à l’étranger afin de les inciter davantage à visiter leur patrie et s’inscrit dans le cadre de la politique du ministère du transport, laquelle vise à améliorer les services et à maîtriser le coût du transport et de la politique commerciale de la société qui oeuvre à inciter les clients à choisir les navires de la CTN pour rentrer chez eux, d’après la même source.

La CTN a décidé également, de consentir à partir du 1er août 2022, des réductions comprises entre 10 et 40% sur tous les aliments et boissons proposés à bord pendant le voyage, outre la possibilité de bénéficier d’une heure et demie de navigation gratuite sur Internet pendant le voyage pour toutes les deux heures d’internet acquises.