Cycles des trois mois à venir à la cinémathèque tunisienne

Comédies musicales, road-movies, documentaires et cinéma d’horreur sont les principaux thèmes retenus par la Cinémathèque Tunisienne pour les trois premiers mois de l’année 2020.

Dans ses divers thèmes annoncés pour la période à venir, la Cinémathèque propose des cycles qui couvrent 14 semaines et s’étendent sur les mois de Janvier, février et mars, sachant que le programme détaillé des films est en cours de préparation.

Le mois de janvier (20) verra la célébration du Centenaire de la naissance de Federico Fellini (1920-1993), réalisateur et scénariste italien. Ce cinéaste dont l’œuvre s’insère dans la case de la modernité cinématographique en Europe se place au même titre que des réalisateurs comme Charlie Chaplin, Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock ou Orson Welles. Il est le lauréat de la Palme d’or au Festival de Cannes 1960 (La Dolce Vita). Il est aussi quatre fois primé de l’Oscar du meilleur film en langue étrangère (La Strada, Les nuits de Cabiria, Huit et demi et Amarcord) et de l’Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière (1993).

Dans la rubrique du cinéma militant, la cinémathèque présentera des films sur “La Résistance et libération dans le monde arabe” et la “Découverte du cinéma vénézuélien”. Les cinéphiles tunisiens ont, au mois de novembre 2019, eu l’occasion de découvrir l’approche cinématographique dans ce pays de l’Amérique latine avec des films des frères Andrès et Luis Rodriguez.

La nature dans le cinéma sera explorée à travers des films sur “Le cinéma au fil de l’eau, les grands fleuves au cinéma ” et “La forêt au cinéma”.

Sur le thème des causes humaines seront présentés des films autour de la “Figure de la grand-mère dans le cinéma arabe” ou “Le cinéma dénonce l’esclavage”.

Deux dates clés sont à retenir pour le mois de mars, qui verra la tenue d’une nouvelle édition de la manifestation ” Envirofest ” et la 3ème édition des Journées du film Francophone.

La Cinémathèque mettra à l’honneur Krystina Janda, actrice polonaise émérite, lauréate du prix de l’interprétation féminine au Festival de Cannes 1990 pour son rôle dans l’ “Interrogatoire” du réalisateur polonais Ryszard Bugajski. Ce film réalisé en 1982 a été longtemps interdit de projection en Pologne avant que la censure ne soit levée avec la chute du bloc soviétique en 1989. L’”Interrogatoire” avait fait l’objet d’une précédente projection à la Cinémathèque tunisienne, en juin 2019.

Voici les titres des cycles proposés :

Janvier

07 – 12 Janvier

La marginalité dans le documentaire tunisien

L’univers des contes de fées

14 – 19 Janvier

Les road-movies célèbres

Centenaire de la naissance de Federico Fellini (20 janvier)

20 – 26 Janvier

Résistance et libération dans le monde arabe

Bela Tarr, cinéaste singulier

28 Janvier – 02 Février

Découverte du cinéma vénézuélien

Le cinéma au fil de l’eau, les grands fleuves au cinéma

FEVRIER

04 – 09 Février

Ordinateur, humanité et jeu de pouvoir (Festival Digital)

Les faussaires au cinéma

11 – 16 Février

Les couples célèbres du cinéma

18 – 23 Février

Bonan le béni, Bonan le maudit (Cinémathèque de Toulouse)

Cinéma de poésie, poésie du cinéma

25 Février au 01 Mars

Krystina Janda, actrice polonaise émérite

Figure de la grand-mère dans le cinéma arabe

MARS

03 – 08 Mars

Aspects du cinéma marocain

Femmes de sciences au cinéma

10 – 15 Mars

Le monde fou de Jim Jarmusch

Films cultes du cinéma d’horreur

17 – 22 Mars

Envirofest du 15 au 20

La forêt au cinéma

Troisième édition des Journées du film Francophone

24 – 29 Mars

Le cinéma dénonce l’esclavage

Wong Kar Wai, l’esthète