Cyclone Freddy : Le bilan s’alourdit à au moins 225 morts au Malawi

Le bilan du cyclone Freddy s’est encore alourdi au Malawi avec au moins 225 morts selon un nouveau bilan, alors que les recherches pour retrouver des survivants se poursuivent dans le sud, épicentre de la catastrophe.

D’une longévité exceptionnelle, Freddy avait déjà frappé l’Afrique australe fin février, faisant 17 morts, avant de revenir sur ses pas début mars. Avec des vents moins puissants mais charriant des pluies torrentielles, Freddy a provoqué de fortes inondations et des glissements de terrain meurtriers au Malawi, où l’état de catastrophe a été déclaré. La police et l’armée ont été déployées.

« Le nombre de morts est passé de 190 à 225, avec 707 blessés et 41 disparus », a annoncé le département de gestion des catastrophes dans un communiqué. Plus de 88.300 habitants de ce pays enclavé parmi les plus pauvres de la planète sont désormais sans foyer. Des écoles et des églises ont été transformées en hébergements d’urgence. Au total, 165 centres ont été ouverts.

« Les inondations sont le plus gros problème » et les destructions sont « énormes », a expliqué à l’AFP le porte-parole de la Croix-Rouge du Malawi qui mène des opérations de secours. « C’est un défi d’atteindre ceux pris au piège avec des ponts détruits et le niveau élevé des eaux ». Les secouristes ont retrouvé des survivants perchés sur des arbres et des toits.