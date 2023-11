Davantage de décisions présidentielles en faveur de l’investissement !

« Le président de la république possède les pleins pouvoirs, mais n’assume, en échange, aucune responsabilité et se comporte comme un opposant, limitant son rôle au diagnostic, a déclaré l’expert comptable, Hichem Ajbouni, jeudi 23 novembre, dans une intervention via Radio Express FM.

Il a émis l’espoir de voir le chef de l’Etat présenter sa vision des choses et des orientations à suivre, notant que les budgets de l’Etat pour 2023 et 2024 supposés être des budgets basés sur la détermination de compter sur soi, sont, selon les chiffres, des budgets s’appuyant sur l’étranger, à l’image du budget de 2024 qui prévoit un financement étranger des dépenses prévues à hauteur de 16 milliards dinar.

Il a été d’avis qu’il existe une contradiction entre le discours officiel du président de la république et les chiffres du budget de l’Etat, disant s’attendre de la part du chef de l’Etat davantage de décisions plus contraignantes en faveur de la promotion de l’investissement et de la production, parallèlement à la lutte contre l’économie de rente.