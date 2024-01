Davos : Une absence qui interpelle !

Le professeur universitaire et chercheur en économie Aram Belhadj, a commenté la participation du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, à la 54e édition du Forum économique mondial de Davos.

Il a souligné, sur les ondes de Mosaïque Fm, l’importance de Davos, en tant que rendez-vous crucial et opportunité de mobilisation, suggérant que le chef du gouvernement profite de sa participation pour promouvoir la Tunisie, comme une destination attractive pour les investissements.

L’économiste a regretté l’absence du gouverneur de la Banque centrale, affirmant que sa présence aurait pu renforcer la délégation tunisienne et affirmant à cet effet que l’implication des hommes d’affaires et la préparation d’un programme spécifique étaient nécessaires, vu l’importance de cet événement.

Il a, d’autre part, appelé à un changement complet d’approche, exprimant l’espoir que des « mesures strictes » seront adoptées pour stimuler une véritable croissance économique, permettant à la Tunisie de sortir de la contraction, déplorant l’absence d’un véritable plan d’État, dans ce sens.

Enfin, il a formulé le souhait de ne pas voir la dette publique peser lourdement sur les Tunisiens, tout en regrettant l’inexistence de mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises.

