De grands fabricants de vaccins s’engagent à privilégier le respect des règles

Neuf grands laboratoires américains et européens ont promis mardi de respecter les règles scientifiques en vigueur lors des tests en cours ou à venir en vue de la mise au point de vaccins contre le coronavirus, soulignant ainsi l’enjeu politique de celle-ci.

Ces groupes, qui incluent l’américain Pfizer, les britanniques GlaxoSmithKline et AstraZeneca et le français Sanofi évoquent dans un communiqué commun « un engagement historique (…) à respecter l’intégrité du processus scientifique dans leurs efforts en vue de demandes d’autorisation de mise sur le marché mondial et d’homologation des premiers vaccins contre le COVID-19 ».

Cette initiative exceptionnelle consistant à promettre de respecter des règles bien établies intervient alors que le débat sur les moyens d’endiguer la pandémie mondiale devient de plus en plus politique.

Ces règles prévoient entre autres des essais cliniques à grande échelle et diversifiés en « double aveugle », c’est-à-dire lors desquels une partie des participants reçoit le candidat vaccin et une autre un placebo sans savoir quel traitement ils reçoivent.