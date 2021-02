Des généraux de l’US Army en Tunisie pour l’exercice African Lion et rencontrer les instructeurs militaires américains

Une délégation militaire américaine de haut niveau arrive ce mercredi pour la première visite intra-militaire dans le pays depuis l’entrée en fonction de l’administration Biden. Elle est conduite par le général Christopher G. Cavoli, commandant américain pour l’Europe et l’Afrique, et son adjoint, le général Andrew M. Rohling, commandant américain de la Southern European Task Force.

Le général Rohling a déclaré au site The National que la Tunisie était un « point important » pour le Commandement américain pour l’Afrique. Le programme comprendra des réunions avec le chef d’état-major de l’armée de terre tunisienne, le Général Mohamed El Ghoul, ainsi que des visites d’écoles de formation. Le général Cavoli a, pour sa part, qualifié la Tunisie de partenaire solide dans la lutte contre le terrorisme et d’allié majeur non membre de l’OTAN.

Au cours de cette visite, la délégation américaine déposera une gerbe de fleurs au cimetière de la Seconde Guerre mondiale et au mémorial pour les troupes américaines à Tunis. La délégation rendra également visite la brigade d’assistance des forces de sécurité envoyée par les États-Unis au cours des derniers mois pour aider à la formation et à l’efficacité de la lutte contre le terrorisme. Dépêchés par le Pentagone, l’année dernière, des éléments de cette unité, connue sous le nom de brigade d’assistance aux forces de sécurité, coordonneront pour la première fois l’exercice multinational African Lion de cette année.

En prévision de cet exercice militaire multinational en Afrique du Nord, les deux hauts commandants de l’armée américaine se rendent en Tunisie pour une visite qui intervient au moment où la pandémie COVID-19 a réduit les voyages officiels les limitant aux priorités de la politique étrangère.

« Nous sommes très enthousiastes. La Tunisie est un partenaire extrêmement important des États-Unis », a déclaré Cavoli aux journalistes par téléphone mardi, ajoutant : « Nous allons nous familiariser avec ses opérations [et] ses programmes d’investissement dans la modernisation ».

La visite en Tunisie sera une première pour Cavoli, qui a été nommé à la fin de l’année dernière à la tête des forces de l’armée américaine en Europe et en Afrique, alors que le Pentagone s’apprêtait à fusionner le contrôle de ses troupes sur les deux continents dans un contexte de concurrence stratégique avec la Russie et la Chine.

Les relations avec la Tunisie et ses voisins semblent avoir pris une importance renouvelée pour les responsables de Washington depuis que le Kremlin a introduit du matériel militaire sophistiqué dans la guerre civile en Libye l’année dernière, notamment des avions de chasse, des défenses aériennes mobiles et des systèmes de radar. Cette décision a suscité l’inquiétude du Commandement américain pour l’Afrique, qui craint que le Kremlin n’établisse une base permanente en Libye, ce qui pourrait limiter l’accès facile de l’OTAN à son flanc sud.

Le soutien constant de la Russie au président syrien Bachar al-Assad dans la guerre civile de son pays a déjà assuré à Moscou un pied permanent sur la Méditerranée, ont déclaré les responsables américains.

Le Pentagone a investi 1 milliard $ dans l’Armée tunisienne

L’exercice multinational African Lion vise actuellement à rassembler environ 10 000 soldats d’une vingtaine de pays pour des exercices conjoints au Sénégal, au Maroc et en Tunisie cet été, mais pourrait être réduit en raison de la pandémie de coronavirus, a noté Rohling. L’exercice de l’année dernière a été annulé en raison de la pandémie.

Notons que ces dernières années, les États-Unis ont fourni des centaines de millions de dollars de formation militaire et de vente de matériel aux forces armées tunisiennes, plus d’un milliard de dollars, selon le Commandement Afrique. Les deux pays ont également échangé des renseignements sur les combattants jihadistes tunisiens qui se rendent à l’étranger pour rejoindre Daesh.

Aaron Zelin, chercheur principal à l’Institut de Washington pour la politique du Proche-Orient où il étudie l’extrémisme et le contre-terrorisme, a décrit la relation américano-tunisienne comme un succès unique.

« La relation américano-tunisienne de lutte contre le terrorisme représente un succès alors qu’il y a eu tant d’échecs au cours des deux dernières décennies. Les problèmes de sécurité [extrémistes] sont actuellement à leur point le plus bas en Tunisie depuis la révolution [en 2011], en partie grâce au partenariat entre Tunis et Washington », a déclaré Zelin à The National.

L’auteur de « Vos fils sont à votre service » : Les Missionnaires du Jihad en Tunisie ont déclaré que l’assistance et les missions clés des Etats-Unis se sont concentrées sur « la formation des militaires tunisiens dans leur campagne anti-insurrectionnelle contre les militants dans les montagnes près de l’Algérie, l’aide à la surveillance des frontières avec la Libye, qui a aidé à arrêter les mouvements d’extrémistes entre les deux pays ».

Les deux pays partagent également des renseignements sur les mouvements transnationaux de combattants, y compris les Tunisiens qui ont participé aux combats en Irak, en Syrie et en Libye, ainsi que sur les complots et les attaques menés par les Tunisiens en Europe.

Zelin a déclaré qu’il considérait cette visite comme un moyen pour la nouvelle administration Biden de poursuivre cette relation solide.