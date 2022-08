De nouveaux programmes de partenariat en vue entre le ministère de l’emploi et le PNUD

Lors d’un entretien tenu lundi entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi et la directrice régionale adjointe du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Sarah Poole, il a été convenu de développer le partenariat et d’élaborer de nouveaux programmes pour les trois prochaines années afin de promouvoir l’entrepreneuriat.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, il été également convenu de poursuivre l’exécution du projet de partenariat « l’entrepreneuriat pour le développement ».

Les deux parties ont, également, examiné l’avancement de l’exécution de la stratégie nationale de l’entrepreneuriat et discuté la prospection des nouveaux besoins du marché de l’emploi et le renforcement du partenariat entre les secteurs public et privé.

A cette occasion, Nasreddine Nsibi a souligné le souci du gouvernement d’exécuter la stratégie nationale de l’entrepreneuriat dans le cadre d’une approche participative à travers la mise en place d’un portail qui regroupe toutes les données relative à l’entrepreneuriat outre la digitalisation progressive des services d’accompagnement et d’appui dédiés aux porteurs d’idées de projets.

A noter que l’entretien s’est tenu en présence de la représentante résidente du PNUD en Tunisie Céline Moyroud, la représentante résidente adjointe du PNUD en Tunisie Eugena Song et la responsable de programme Asma Bouraoui Khouja.