De nouvelles mesures anti-covid à El Oueslatia

La commission locale de lutte contre les catastrophes d’El Oueslatia (gouvernorat de Kairouan) a décidé, suite à une réunion tenue, dimanche, l’interdiction des fêtes, des rassemblements publics et privés, ainsi que la levée des chaises et des tables dans les espaces fermés des cafés et des restaurants, et la suspension des activités culturelles et sportives, pour une durée d’une semaine, à partir de ce lundi 31 mai 2021, rapporte Mosaique fm.

La commission a également décidé de suspendre les marchés hebdomadaires et l’accueil des citoyens dans les administrations locales sauf pour les cas urgents.

Notons que 51 cas positifs de coronavirus ont été détectés, ce dimanche, d’un ensemble de 95 tests, soit un taux de positivité de 53%.