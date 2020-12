décès de l’ancien sélectionneur de France Gerard Houllier

L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France Gerard Houllier est décédé à l’age de 73 ans, dans la nuit de dimanche à lundi, apprend-on.

Houiller avait été opéré il y a trois semaines de l’aorte suite à une maladie qui le suivait depuis 2001. Il avait été contraint de prendre sa retraite par les médecins lors de la saison 2010-2011.

Il n’avait pas quitté le monde du football en ayant tout d’abord un rôle dans le développement de clubs comme Leipzig, Salzbourg ou New York.

Il avait débuté sa carrière d’entraineur dans les années 80 en D2 avant d’entrainer Lens puis de gravir les échelons : PSG, OL, Liverpool et l’Equipe de France entre 1992 et 1993.