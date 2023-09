Décès de l’homme d’affaires Mohamed Chabchoub

L’homme d’affaires et président du groupe Tawassol, Mohamed Chabchoub est décédé des suites d’une crise cardiaque samedi 24 septembre 2023 au soir. Créée en 1978 par M. Chabchoub et J. Arem sous le label Tanit Group, l’entreprise couvre plusieurs domaines commerciaux, de fabrication et d’ingénierie. La scission de Tanit en 2006 a donné naissance à « Group Chabchoub », l’un des principaux groupes de la Tunisie, repris depuis par le fils du défunt, Mohamed Amine Chabchoub.

Le groupe a depuis été élargi pour inclure divers secteurs stratégiques allant de l’immobilier au tourisme, à travers les technologies de l’information et les télécommunications, les activités pétrolières, la distribution, le commerce international, l’industrie, l’ingénierie et de conseil.

Le groupe emploie aujourd’hui plus de 1400 personnes. Avec 32 entreprises, le groupe combine plusieurs activités et est présent dans divers secteurs en Afrique. La diversité de son portefeuille d’activités lui a permis d’aller au-delà des frontières de la Tunisie à l’Algérie, la Libye, la Mauritanie et l’Afrique de l’Ouest.

