Décès d’un tunisien et huit subsahariens dans un accident de la circulation à Kairouan

Selon Radio Mosaïque FM, tard dans la soirée de dimanche 24 septembre, citant le directeur régional de la Protection civile de Kairouan, Hamdi Loucif, neuf personnes dont huit de nationalités subsahariennes et un Tunisien, sont décédées, ce dimanche 25 septembre 2023, suite au renversement d’un camion qui transportait douze migrants Subsahariens.

Il a précisé que cinq personnes (quatre Subsahariens et un Tunisien) ont été blessées, et ont été transportées dans les hôpitaux de Nasrallah et des Aghlabides.

Dans le même sens, Hamdi Loucif a fait savoir que sept ambulances ont été déployées après l’accident, ajoutant que le camion s’est renversé sur une route en travaux, entre Nasrallah et Sidi Mhiri.