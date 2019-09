Dekhili et Mathlouthi remplacent Ben Cherifia et Kechrida

Le staff technique de la sélection nationale de football a décidé de convoquer le gardien Atef Dkhili et le défenseur Hamza Methlouthi pour remplacer Moez ben Cherifia et Wajdi Kechrouda, blessés, annonce la fédération tunisienne de football.

Les Aigles de Carthage rappelle-t-on, ont entamé lundi, sous la direction du nouveau sélectionneur Mondher Kebaier, la préparation des deux matchs amicaux face à la Mauritanie, le 6 septembre à Radès et à la Côte d’Ivoire le 10 du même mois à Rouen (France), en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations: Cameroun-2020.

Quinze (15) joueurs, dont les 4 nouveaux convoqués Salim Khelifi, Hamza Rafiaa et Younes Laayouni, ont pris part à la première séance d’entrainement qui s’est déroulée au stade Chedly Zouiten de Tunis.

Le staff technique a séparé les joueurs en deux groupes, le premier groupe a disputé un match d’application dans le milieu du terrain axé sur des positionnements en défense et en attaque, tandis que l’autre groupe a été soumis à des exercices de passes rapides du ballon entre les joueurs.

L’équipe qui devrait être au complet mardi avec l’arrivée des autres joueurs effectue mardi soir une deuxième séance d’entrainement au stade Zouiten à partir de 18h45.