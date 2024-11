Délice, « Berbecha », Tetrapack et Sotipapier, le quatuor du recyclage

Dans le cadre de son engagement RSE et pour la sensibilisation au tri sélectif, le Groupe Délice, en partenariat avec l’association Act’up Tunisia, a organisé une journée spéciale dédiée aux Barbechas. « Afin d’assurer la sécurité et d’améliorer les conditions de travail des participants, des outils adaptés leur ont été distribués.

Cette initiative témoigne de notre volonté commune de promouvoir des pratiques durables tout en valorisant le rôle essentiel « des Barbechas » dans la protection de notre environnement », dit un communiqué du groupe tunisien.

Délice Holding qui semble vouloir se lancer, indirectement, dans l’industrie du recyclage avec la société Sotipapier à Belli, a dernièrement aussi publié un autre communiqué disant, « Recyclons nos emballages, ne les jetons plus ! Avec notre partenaire Tetra Pak, nous encourageons le tri et le recyclage des emballages alimentaires en carton. En leur offrant une seconde vie, nous soutenons les collecteurs individuels tout en contribuant à la protection de l’environnement ». En bon RSE, l’industriel tunisien compterait ainsi encourager, encadrer et promouvoir la collecte et l’envoyer à ses partenaires pour recyclage.