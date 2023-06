Délice Danone Annonceur du mois de mai 2023

L’industriel laitier Délice Danone a dépensé plus de 1,648 MDT pour sa publicité au cours du mois de mai 2023. Le chiffre a été rapporté par l’agence Med-Média. Et c’est sur le support média de la télévision que l’industriel verse le plus d’argent (858.144 DT). L’affichage n’avait représenté que 44 % des investissements publicitaires (IP) chez Délice Danone qui bouderait presque la radio 4 % du total). Des chiffres qui confirment que c’est le secteur de l’alimentation qui bouffe la plus grosse partie de l’IP, suivi du secteur bancaire où Zitouna dépense à toute berzingue (712.851 DT en un mois), et celui des télécoms où Ooredoo représentait 15 % de l’IP globale de mai dernier (22,145 MDT)

