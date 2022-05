Newrest fait contrat avec Délice Danone

« Depuis le 1er avril, Newrest en Tunisie a signé un nouveau contrat de prestation de services de restauration avec le leader des produits laitiers Délice Danone ». L’annonce a été faite par le site de « Newrest », spécialiste de la restauration hors-foyers et leader en catering présent depuis plus de 20 ans en Tunisie. A fin exercice 2020 (septembre), 94,6% du capital du Groupe est détenu par son management (340 collaborateurs). Les partenaires minoritaires au capital de Newrest sont les suivants : Private Equity Funds (3,5%) et Duti Participation (1,9%). « Grâce à son savoir-faire et sa notoriété acquise, Délice Danone a décidé de confier à Newrest son contrat de restauration », disait un communiqué.

