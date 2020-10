Délice se met à l’eau, à Sidi Bouzid

« Le Groupe Délice annonce son nouveau-né. Un produit qui s’inscrit dans la lignée des produits santé qu’il est en train d’instaurer. L’eau minérale Délice s’inscrit dans l’ADN du Groupe et vient améliorer le quotidien du consommateur Tunisien.

Ce produit est le fruit d’un investissement de 45 Millions de Dinars, dans la région de Jelma (Gouvernorat Sidi Bouzid) et sera disponible sous les formats 0,5L et 1,5L. L’eau minérale Délice est une eau premium, à faible teneur en Nitrates (0,23 mg/L) et comme le slogan l’annonce , purifiera le corps de ses adeptes.

L’équipe Délice s’est acharnée, malgré les entraves liées à la pandémie COVID-19, pour finaliser cette nouvelle usine, située au cœur du pays, et offrir au consommateur Tunisien, ce qu’il y a de meilleur. Un produit sain et une eau pure qui contribuera au bienêtre de ses clients, les plus fidèles. »