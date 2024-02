Prochain dédoublement de la route Sfax-Sidi Bouzid

Les efforts se poursuivent pour assurer le démarrage du projet de dédoublement de la route nationale N13 reliant les gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine sur un trajet de 182 km.

Le gouverneur de la région, Abdelhalim Hamdi a indiqué, lors d’une réunion tenue, mardi, que ce projet financé par la Banque Mondiale s’inscrit dans le cadre du programme du renforcement du réseau des transports interrégionaux conformément au découpage horizontal et vertical du territoire de la Tunisie.

Il a ajouté à l’Agence TAP que la Banque Mondiale s’engage à financer d’autres composantes du projet, dont les corridors économiques, la construction de voies supplémentaires et l’octroi de crédits à des petites et moyennes entreprises basées dans la région.

