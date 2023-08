Les soldes d’été 2023 en Tunisie démarrent aujourd’hui 7 août et se poursuivront durant 6 semaines jusqu’à dimanche 17 septembre 2023, annonce le ministère du commerce et du développement des exportations dans un communiqué relayé par Radio Shems FM, et ce en coordination avec les structures professionnelles.

Le ministère a appelé au respect des réglementations dans ce domaine.

La manifestation est une occasion pour se préparer à la rentrée scolaire. En France, cette année, les soldes d’été ont démarré le 28 juin pour permettre aux citoyens de se préparer aux vacances d’été. Chacun ses soucis.