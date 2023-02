Démarrage, aujourd’hui, mercredi 1 février, des soldes d’hiver

Pour six semaines consécutives, les citoyens ont rendez vous à partir de ce mercredi 1 février 2023 avec les soldes d’hiver, ont rappelé certains médias dont Radio Diwan FM.

A cet égard, le ministère du commerce et du développement des exportations a exhorté les commerçants de diverses filières à participer activement à cette manifestation conformément aux règlements en vigueur dans ce domaine, dont l’application du taux de réduction minimum des prix fixé à 20%, le double étiquetage des prix (anciens et réduits), et l’information du client de toutes les données garantissant la transparence des transactions et la liberté de choix..