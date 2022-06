Démarrage du 14ème Salon de l’éco-construction et de l’innovation

Le 14ème Salon de l’éco-construction et de l’innovation a démarré, mercredi, pour se poursuivre jusqu’à jeudi, au siège social de l’Union Tunisienne de l’Industrie et du Commerce (UTICA), sous le signe « La prochaine révolution du secteur du BTP ».



Organisé par la société Invest Consulting, le Salon a pour objectif de proposer des solutions innovantes d’écoconstruction et d’éco-gestion du bâtiment et de l’habitat.

Prennent part à ce salon, des professionnels de l’immobilier ( architectes, ingénieurs, constructeurs, promoteurs, industriels …), des organismes publics comme l’Agence Nationale de Maîtrise de l’Energie (ANME), la Direction Générale de l’Habitat, la Direction Générale des Bâtiments, l’Agence Foncière de l’Habitat (AFH), ainsi que des organisations professionnelles comme la Conférdération des Enntreprises citoyennes de Tunisie (Connect).

Lors de l’ouverture de ce salon, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sara Zaafrani Zenzri a indiqué que son gouvernement reste attaché à soutenir les projets qui promeuvent la construction écologique et à dévlopper ce secteur, à l’heure où les prix des matériaux de construction comme le fer et le ciment connaissent une hausse due à la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Elle a, dans ce contexte, indiqué qu’un plan national visant à mettre en place un programme pour la maîtrise de l’énergie dans le secteur de la constrution à moyen et à court terme a été élaboré, préçisant que ce programme repose notamment sur la réglementation thermique et énergétique des bâtiments neufs.

S’orienter vers la construction écologique, a-t-elle dit, implique les efforts des différents intervenants économiques, structures publiques et organisations, soulignant que la Tunisie dispose de matériaux utilisés dans la construction durable comme la chaux, le sable, le marbre, la pierre, le gypse. Selon la ministre, la Tunisie possède les quatrièmes réserves mondiales de gypse.