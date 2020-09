Démarrage du Vème Congrès du SNJT

Les travaux du Vème congrès du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) placé sous le signe « Les droits des journalistes, un fondement de la liberté de la presse », ont démarré samedi au Palais des Congrès à Tunis, avec la participation d’un nombre important de journalistes.

Ce congrès, qui se déroule sur deux jours, verra après son ouverture officielle, ce samedi, l’élection du bureau de la présidence du congrès, ainsi que celle des commissions d’élaboration de la motion générale, de la motion professionnelle, de la commission de supervision des élections et de dépouillement. Il est question également d’élire la commission des recours et de vérification.

Les rapports moral et financier ainsi que les motions générale et professionnelle seront présentés et examinés lors de cette première journée avant d’être votés.

La séance de l’après-midi de la journée inaugurale, verra l’adoption, après le débat général, du règlement intérieur et la présentation des candidats pour le nouveau bureau exécutif du SNJT.

Dimanche, les travaux du congrès se dérouleront dans un hôtel de la capitale. Les journalistes devront choisir les neuf membres du bureau exécutif du syndicat pour le mandat (2020/2023) parmi 33 candidats en lice.