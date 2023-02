Ouverture d’une information judiciaire contre le président du SNJT et 3 autres 

Selon le journal Assabah, du mercredi 22 février, le ministère public du tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire auprès de la sous direction des affaires criminelles de la Garde nationale de Ben Arous, concernant un nombre de procès verbaux relatifs à des atteintes à la liberté de circulation et insoumission de la part d’un groupe de 10 personnes, outre atteinte à un fonctionnaire public, et ce à l’encontre du président du Syndicat national des journalistes tunisiens Mohamed Yassine Jlassi, le vice président de la section de la LTDH au Bardo, Khalil Zghidi, le membre de cette même section, Saiefeddine Ayadi, et l’autre membre de la LTDH, Wayel Naouar.

L’avocat Hamadi Henchiri, un des membres du comité de défense, a indiqué au même journal que les plaignants sont des sécuritaires, et que l’information a trait au rassemblement de protestation organisé en juillet dernier contre le référendum, signalant que Wayed Naouar a été auditionné mardi 21 février par la brigade sécuritaire en charge de l’affaire.