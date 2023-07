D’énormes progrès dans la maîtrise des deux incendies de Melloula

Le gouverneur de Jendouba, Samir Kouka, a confirmé que de grands progrès avaient été enregistrés dans la maîtrise des deux incendies qui se sont déclarés dans les forêts de Melloula, depuis mardi dernier, malgré le terrain difficile, les températures élevées et le sirocco., rapporte Mosaïque fm

Les interventions ont été qualitatives, car un riche éventail de moyens et de techniques de lutte contre les flammes ont été mobilisés avec le concours d’engins lourds, afin de limiter la propagation du feu et d’empêcher qu’il atteigne les agglomérations urbaines.

Toutes les capacités matérielles et humaines ont été mises à contribution, et renforcées par les apports des agents et des équipements de la protection civile de 9 gouvernorats .Tous les intervenants sont toujours présents sur place dans le processus de réalisation de refroidissement à l’eau, en prévision de la présence à nouveau de poches de feux inflammables.

Il ya lieu de noter que bien que les superficies le feu a détruites n’aient pas été précisées, il est probable qu’il ait venu à bout de centaines d’hectares de la pinède d’Alep et de la forêt de Melloula de Tabarka.