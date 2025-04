Départ d’une délégation israélienne pour de nouvelles négociations sur les otages

Une délégation israélienne devrait partir dans les prochains jours pour des négociations visant à faire avancer l’accord sur les otages, a déclaré mercredi au Jerusalem Post une source au fait des détails.

Des sources informées sur le sujet ont déclaré que la position de Hamas concernant l’accord n’avait pas changé.

Hamas a clairement fait savoir aux médiateurs égyptiens et qataris que « nous n’accepterons pas un accord incluant un cessez-le-feu temporaire ».

Israël déclare qu’il n’acceptera qu’un accord prévoyant la libération de 10 à 11 otages en échange de 45 jours de cessez-le-feu. Le premier ministre israélien Netanyahu a déclaré qu’Israël n’accepterait pas de cesser la guerre, comme le demande Hamas.

Néanmoins, la position de l’échelon politique, y compris celle du premier ministre, est que les efforts pour parvenir à un accord doivent être épuisés tout en maintenant la stratégie de combat actuelle et en passant à la phase suivante. Cette position contraste avec celle de certains ministres du cabinet politico-sécuritaire, qui exigent un changement de cap vers le démantèlement de Hamas.

Mardi, le premier ministre de Qatar a rencontré à Washington le président américain Donald Trump, l’envoyé spécial Witkoff et plusieurs hauts responsables de l’administration. Les représentants de l’administration américaine affirment qu’un accord pourrait être conclu prochainement.

Trump a déclaré mardi soir : « Nous verrons ce qui se passera à Gaza », mais il a ajouté : « Hamas ne jouera aucun rôle dans la gouvernance de Gaza. »

- Publicité-