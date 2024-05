Des banques tunisiennes condamnées à 142 MDT d’amendes

Le 29 mai 2024 en Tunisie, le Conseil de la concurrence a rendu une décision préliminaire condamnant un certain nombre d’établissements bancaires, pour pratiques anticoncurrentielles au sens du chapitre 5 de la loi n° 36 du 15 septembre 2015 relative à l’assainissement de la concurrence et les prix. L’accusation portait sur une entente illicite sur l’imposition d’intérêt sur les reportés pendant la pandémie du Covid. Les banques, dont l e Conseil a aussi condamné les banques incriminés, dont il n’a pas révélé les identité, à des amendes dont le montant a été de 142 MDT (Ndlr : Photo de Raqabah), et ordonné à ces banques de mettre fin à ces pratiques. Le communiqué du Conseil a par ailleurs rejeté les poursuites contre certaines autres banques.

