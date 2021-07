Des députés exigent un rapport détaillé sur l’état de santé de Ghannouchi

Trois députés du bloc démocratique ont demandé, vendredi, à la première vice-présidente de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) un rapport médical sur l’état de santé du président du parlement, Rached Ghannouchi (80 ans), suite aux informations qui circulent à son propos..

Dans la correspondance adressée par les députés Haykel El Mekki, Leila Haddad et Mohsen Arfaoui au parlement, les trois députés qui appartiennent au mouvement Echaâb ont réclamé un rapport médical « détaillé » et rédigé par les médecins traitants de Ghannouchi qui a séjourné pendant une période à l’hôpital militaire de Tunis.

Ils ont exigé que le rapport soit présenté aux députés.

Leila Haddad a confirmé à l’agence TAP qu’une correspondance a été déposée au bureau d’ordre du parlement à cet effet.

Depuis l’annonce le 13 juillet que Rached Ghannouchi est atteint du Covid-19, Samira Chaouachi « n’a livré aucune information sur l’évolution de l’état de santé du président du parlement ni sur sa capacité à assurer encore la présidence de l’assemblée », ont-ils fait remarquer.

Les trois députés du bloc démocratique (38 députés) ont, par ailleurs, relevé que la première vice-présidente du parlement n’a pas aussi précisé s’il s’agit d’une vacance provisoire ou définitive à la tête du parlement. Les articles 50 et 52 du règlement intérieur du parlement fixent les règles relatives à la vacance provisoire ou définitive du poste de président de l’ARP.

Rached Ghannouchi avait reçu le vaccin contre le Covid-19. Il a quitté, il y a deux jours, l’hôpital Trois militaire de Tunis après avoir reçu le traitement nécessaire contre le coronavirus, avait indiqué un communiqué du parlement le même jour.

