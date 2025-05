Des dizaines de milliers de manifestants israéliens exigent l’application de l’accord sur les otages

Des dizaines de milliers d’Israéliens à travers tout le pays ont manifesté samedi soir, exigeant que le gouvernement poursuive l’accord de libération des otages afin de ramener les 59 personnes toujours retenues en captivité dans la bande de Gaza, 575 jours après le 7 octobre.

Parmi les participants au rassemblement sur la place des otages de Tel-Aviv figuraient d’anciens otages et des soldats blessés pendant la guerre.

« Nous nous tenons ici ce soir sur la place des otages, non seulement en tant que personnes ayant vécu l’inimaginable, mais aussi en tant que voix de ceux qui ne peuvent pas être ici avec nous », a déclaré un otage libéré. « Nos frères et sœurs sont là. Nos frères et sœurs sont restés en arrière, attendant d’être sauvés de ce terrible enfer. La seule obligation qui nous incombe en tant que peuple, en tant que nation, est de les ramener à la maison. Nous leur devons cette indépendance, cette liberté ».

