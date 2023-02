Des entités professionnelles tunisiennes au secours des peuples syrien et turc

Les médias tunisiens se sont fait l’écho des initiatives prises par diverses entités professionnelles tunisiennes en vue de venir en aide aux peuple syrien et turc, suite au séisme violent ayant frappé le 6 février le Sud de la Turquie et le Nord de la Syrie.

Se référant à un communiqué publié tard dans la soirée, mardi 7 février, Radio Shems FM a rapporté que le Conseil de l’Ordre des avocats ,après avoir exprimé sa solidarité avec les peuples syrien et turc, a annoncé le lancement d’une campagne de collecte d’aides au profit des victimes et sinistrés syriens et appelé les avocats à y participer massivement.

Il a appelé à cette occasion à briser l’isolement sur le peuple syrien en rétablissant les relations diplomatiques avec la Syrie.

De son côté, Radio jawhara FM a rapporté le lancement par le Conseil de l’Ordre des pharmaciens d’une campagne de collecte d’aides similaire, en appelant les pharmaciens à y participer via des chèques postaux ou bancaires..