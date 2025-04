Des eurodéputés saluent les efforts de la Tunisie en matière de lutte contre la migration irrégulière

Les membres du Parlement européen, Giorgio Gori et Ruggero Raza, ont salué les efforts déployés par la Tunisie en matière de lutte contre la migration irrégulière, et ce lors d’une séance de travail tenue, lundi, au Palais du Bardo, par le Groupe de coopération parlementaire avec les États membres de l’Union européenne.

Cités dans un communiqué du Parlement, ils ont estimé que la lutte contre ce phénomène nécessite d’importants investissements dans les pays de la rive sud de la Méditerranée ainsi que l’ouverture des canaux de migration régulière vers les pays de l’Union européenne.

En réponse aux interventions des membres de l’Assemblée des représentants du peuple, les deux eurodéputés ont souligné la nécessité d’approfondir les concertations sur les domaines de coopération, estimant, dans ce sens, qu’il est nécessaire de hâter la mise en place de lois favorables à l’investissement étranger.

Concernant la question palestinienne, ils ont réaffirmé la position de l’Union européenne en faveur de la solution à deux, appelant à traduire la solidarité exprimée en actions politiques concrètes, pour trouver une solution à la crise actuelle.

Ruggero Raza, président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du. Maghreb et l’Union du Maghreb arabe, s’est félicité de la reprise des relations entre le Parlement européen et l’ARP après la rupture survenue en 2018, appelant à maintenir ces relations d’en diversifier les domaines.

Pour sa part, Giorgio Gori, rapporteur permanent pour la Tunisie au sein de la Commission des affaires étrangères du PE, a souligné que l’objectif principal de cette visite est de renforcer le dialogue entre les deux structures parlementaires, mettant en avant l’importance de la question du développement économique en Tunisie dans les discussions entre les deux parties.

De leur côté, les députés présents à cette séance de travail ont mis l’accent sur l’importance de renforcer la coopération avec l’UE dans les domaines économique et énergétique, de l’agriculture et de l’environnement.

Ils ont, par ailleurs, plaidé pour l’augmentation de la part de la Tunisie dans le programme Erasmus relatif aux échanges d’étudiants, d’universitaires et de chercheurs, ainsi que pour le soutien aux échanges tuniso-italiens dans le cadre de la main-d’œuvre spécialisée.

En ce qui concerne la question de la migration irrégulière, plusieurs députés ont appelé l’Union européenne à se pencher sur une stratégie de lutte contre les flux migratoire plus efficace et à adopter une approche participative.

Ils ont, dans ce sens, estimé que le statut quo sur la question de la migration irrégulière témoigne de l’efficacité de l’approche sécuritaire.

La séance s’est tenue sous la présidence de Dhouha Selmi, première vice-présidente chargée des relations extérieures et des Tunisiens à l’étranger, en présence de Abdelkader Ben Zeineb, premier vice-président chargé de l’information et de la communication, ainsi que de plusieurs membres du groupe.

