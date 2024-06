Des frappes aériennes israéliennes font au moins 51 morts dans la ville de Gaza

Les forces israéliennes ont tué au moins 51 Palestiniens lors de trois frappes aériennes distinctes sur la ville de Gaza tôt mardi, ont annoncé des responsables de la santé, tandis que les chars intensifiaient leur incursion dans la ville de Rafah, dans le sud de l’enclave.

Deux des frappes ont touché deux écoles de la ville de Gaza, tuant au moins 14 personnes, ont indiqué des médecins. Une autre frappe sur une maison du camp de Shati (Plage), l’un des huit camps de réfugiés historiques de la bande de Gaza, a tué 10 autres personnes.

La maison de Shati appartenait à la famille élargie du chef politique du Hamas, Ismail Haniyeh, dont l’une de sœurs ainsi que d’autres membres de sa famille ont été tués, ont déclaré des membres de la famille et des médecins.

Plus de huit mois après le début des combats, la médiation internationale soutenue par les États-Unis n’a jusqu’à présent pas réussi à conclure un accord de cessez-le-feu. Hamas affirme que tout accord doit mettre fin à la guerre, tandis qu’Israël dit qu’il n’acceptera que des pauses temporaires dans les combats jusqu’à ce que le Hamas soit éradiqué.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré mardi que les hôpitaux et les centres médicaux de l’enclave connaissaient une grave pénurie de médicaments et de fournitures médicales en raison de la poursuite de l’offensive israélienne, du contrôle et de la fermeture par Israël de tous les points de passage et de son ciblage du secteur de la santé à Gaza.

Les médicaments nécessaires aux urgences, à l’anesthésie, aux soins intensifs et aux opérations sont particulièrement rares, a indiqué le ministère dans un communiqué, tandis que les patients atteints de cancer ne pouvaient pas se rendre dans les hôpitaux.