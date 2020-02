Des importateurs américains, intéressés par l’huile d’olive tunisienne

«La Tunisie est considérée comme le portail de l’Afrique, continent qui recèle de formidables potentialités”, a affirmé, jeudi, l’ambassadeur américain à Tunis, Donald Blome, dans une allocution prononcée lors de la Conférence “Prosper Africa”, initiative lancée par l’ambassade américaine à Tunis.

De son côté, le sous-secrétaire au commerce international par intérim du département du Commerce des Etats-Unis, Joseph C. Semsar a indiqué que les USA ont signé des mémorandums d’entente avec le Kenya, l’Ethiopie et le Ghana en vue de lever les entraves au commerce et le renforcer et entend également, signer des accords avec le Mozambique et plusieurs autres pays africains.

Dans son intervention, l’administrateur adjoint du bureau du Moyen-Orient de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international, Michael T. Harvey a indiqué que les Etats-Unis ont établi des liens entre les producteurs tunisiens et les importateurs américains notamment dans le secteur de l’huile d’olive, ce qui ouvre de larges perspectives pour la coopération économique bilatérale.