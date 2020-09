Dès lundi, il sera interdit de s’attabler dans les cafés et de fumer le narguilé

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé qu’à partir de lundi prochain, il sera interdit de s’attabler dans les cafés et que les sanctions prévues contre les contrevenants peuvent aller jusqu’à la fermeture de l’établissement.

Dans une interview accordée à « Mosaïque FM », le ministre a fait savoir qu’il sera également interdit de fumer le narguilé et ce dans le cadre d’une série de nouvelles mesures prises par le ministère pour limiter la propagation du Covid-19.

Il a ajouté que son département avait décidé de limiter le nombre de personnes conviées à des cérémonies à environ 30% de la capacité des salles des fêtes, et d’imposer le port des masques dans les transports publics et privés, et en cas de non-respect de cette décision, les permis seront retirés.

Le ministre a, en outre, fait savoir qu’un confinement sanitaire général sera décrété dans chaque région comptant plus de 250 personnes infectées par le virus sur 100 mille habitants. Les lieux de grands rassemblements seront fermés, les déplacements vers ces zones interdits et le port de masques sera obligatoire même dans les espaces ouverts.

Concernant la pénurie de médicaments, le ministre a déclaré qu’elle est principalement due à la nouvelle situation mondiale.