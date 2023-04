Des mandats de dépôt contre 11 individus ayant coupé la route devant le tribunal de Siliana

Le juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Siliana a émis des mandats de dépôt contre 11 des personnes qui ont barré la route devant le siège du TPI à l’aide de camions et de voitures, suite à la condamnation d’un prévenu à une peine de prison, déclare le 1er substitut du procureur de la République du Tribunal et son porte-parole officiel, Ali Selmi.

Cité par Mosaique fm, il a précisé qu’ après la comparution des 15 suspects en garde à vue devant le juge d’instruction, le magistrat instructeur a maintenu 4 autres en liberté et que les investigations sont toujours en cours.

Ila souligné que, selon les recherches menées par la quatrième unité centrale de la sous-direction des affaires pénales en Tunisie, concernant les événements qui se sont déroulés devant le siège du tribunal de première instance de Siliana dans la soirée du 30 mars 2023, le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre 23 personnes, dont 15 personnes en garde à vue et 8 autres en fuite pour des chefs de troubles à la paix publique, avec l’intention de commettre un crime et de s’opposer à l’exécution d’une peine et d’atteinte délibérée à la liberté de circulation et de travail.