Des marques de produits tunisiens usurpées par des fabricants turcs en toute impunité

Le représentant de la Fédération de l’industrie libyenne de l’Union du Maghreb arabe Abdessalem Ferjani, a confirmé que la Tunisie a, ces dernières années, perdu des marchés en Libye.

Ila expliqué, dans une déclaration à Africanmanager ar , que l’entrée de marques étrangères sur le marché libyen a fait perdre à la Tunisie sa position dans de nombreux domaines, notamment le secteur agroalimentaire.

Il a souligné qu’il existe des marques tunisiennes de produits alimentaires vendues en Libye, alors qu’elles ont été fabriquées en Turquie, ce qui représente une sorte de pratiques dolosives artificieusement fomentées par des entreprises turques, affirmant que ces entreprises ne peuvent être poursuivies en justice ni condamnées, au motif que les marques tunisiennes ne sont pas enregistrées mondialement.

Il convient de noter que l’Organisation nationale de soutien au produit tunisien « Tunisia Produces», avait précédemment signalé que certaines entreprises turques, en accord avec des fournisseurs libyens, ont profité de la fermeture continue de la frontière tuniso-libyenne et ont procédé à l’exportation d’un certain nombre de denrées alimentaires fabriquées en Turquie et portant des noms de marques tunisiennes vers le marché libyen .

Des raccourcis à la limite de la fraude

Selon les données fournies par l’organisation, un certain nombre de noms sont utilisés à l’insu des entreprises tunisiennes et vendus au consommateur libyen qui est habitué aux produits tunisiens. En revanche, un certain nombre d’autres entreprises tunisiennes ont vendu leurs noms de marque à des entreprises turques qui les ont utilisés en raison de leur incapacité à exporter à partir de la Tunisie, tandis que d’autres entreprises tunisiennes ont fermé leurs portes et ont décidé d’investir en Turquie.

Par conséquent, l’organisation « Tunisia Produces » a appelé les autorités tunisiennes à ouvrir une enquête sur la présence sur le marché libyen des noms de marques tunisiennes ayant pour source la Turquie, et à prendre toutes les mesures pour protéger le producteur tunisien dans les cas où il serait établi que les opérations ont été menées à l’insu des institutions tunisiennes.

« Made in Libya », un succès sans précédent

Parlant des résultats de l’exposition « Made in Libya », Abdessalem Ferjani, en sa qualité de président du Haut Comité de la manifestation Made in Libya qui s’est tenue en Tunisie la semaine dernière, a déclaré que ce rendez-vous a été un succès sans précédent, puisque plus de 50 accords de partenariat et de commercialisation ont été signés entre des hommes d’affaires tunisiens et libyens dans divers domaines tels que les industries alimentaires, l’industrie de la tuyauterie et les industries électromécaniques.

Finalement il a été convenu d’aller sur le marché africain et d’organiser une exposition conjointe libyco-tunisienne au Niger au premier semestre 2022.