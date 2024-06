Des milliards de dollars d’or  exportés clandestinement d’Afrique

Des milliards de dollars d’or sont exportés clandestinement d’Afrique chaque année et la plupart d’entre eux aboutissent aux Émirats arabes unis, où ils sont raffinés et vendus à des clients du monde entier, selon un rapport cité par AfrivcaNews.

Plus de 30 milliards de dollars d’or, soit plus de 435 tonnes métriques, ont été exportés clandestinement du continent en 2022, selon le rapport publié par Swissaid, un groupe d’aide et de développement basé en Suisse. Les principales destinations de l’or africain sont les Émirats arabes unis, la Turquie et la Suisse.

Les auteurs du rapport ont déclaré que leur objectif était de rendre le commerce de l’or africain plus transparent et de faire pression sur les acteurs de l’industrie pour qu’ils fassent davantage pour rendre l’approvisionnement en or traçable et les chaînes d’approvisionnement plus responsables.

« Nous espérons que cela améliorera les conditions de vie des populations locales et les conditions de travail des mineurs artisanaux dans toute l’Afrique », a déclaré Yvan Schulz, l’un des auteurs du rapport, à l’Associated Press.

Le rapport indique qu’entre 32% et 41% de l’or produit en Afrique n’est pas déclaré. En 2022, le Ghana était le plus grand producteur d’or en Afrique, suivi du Mali et de l’Afrique du Sud.

Les Émirats arabes unis sont de loin la principale destination de l’or de contrebande, selon le rapport, avec quelque 405 tonnes métriques de production non déclarée en provenance d’Afrique. Sur une période de dix ans (2012-2022), cette quantité s’est élevée à 2 569 tonnes d’or, d’une valeur d’environ 115 milliards de dollars.

- Publicité-