Des navires tunisiens pour secourir 430 migrants en danger entre les eaux maltaises et tunisiennes

Vingt-quatre heures après la première alerte, la marine tunisienne a annoncé qu’elle vient d’envoyer quatre navires vers les 430 personnes en danger et qu’ « une opération de sauvetage est en cours », a écrit sur Twitter le service d’assistance téléphonique de sauvetage en mer Alarm Phone. Il a ajouté que « la Tunisie n’est pas un pays sûr pour eux ».

Le rapport a été confirmé par des sources locales et la zone concernée par l’opération de sauvetage est située à la frontière entre la zone SAR (recherche et sauvetage) de Malte et de la Tunisie, selon l’agence de presse italienne Ansamed.

Il est souligné que « Malte a la responsabilité d’accueillir les migrants »