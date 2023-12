Des non lieux pour d’anciens ministres de l’énergie

La chambre de mise en accusation chargée de statuer sur les affaires de corruption financière auprès de la Cour d’appel de Tunis a décidé des non lieux en faveur d’anciens ministres de l’énergie et de l’industrie jugés en tant que suspects dans l’affaire relative au renouvellement d’un permis de recherche pétrolière.

D’après Radio Mosaïque FM, mercredi 6 décembre, un investisseur tunisien a acquis auprès d’une compagnie pétrolière étrangère un permis de recherche et d’extraction du pétrole dans le champ pétrolifère du Golfe de Hammamet, et ce avant l’expiration de la durée d’exploitation du permis qui est de 30 ans, et qui a été ensuite prolongée de vingt ans supplémentaires.

La chambre a décidé de présenter l’investisseur tunisien et un ex directeur général au ministre de l’énergie devant la chambre pénale chargée de l’examen des affaires de corruption financière au Tribunal de première instance de Tunis pour être jugés sur les faits qui leur sont reprochés tandis qu’elle a prononcé des non lieux en faveur des anciens ministres de l’énergie, Afif Chelbi, Khaled Kaddour, Lamine Chikhaoui, Abdelaziz Rassaâ ainsi que d’un ancien directeur général d’une entreprise nationale.