Des objets de valeur et des bijoux saisis  par la Douane

Le porte-parole officiel de l’Administration générale des douanes, Chokri Jabri, a déclaré que le département de recherche de la douane, en coordination avec le Bureau d’information, a saisi un montant de 550 mille dinars et une quantité de bijoux et de métaux précieux estimée à 600 mille dinars à l’intérieur de la maison de l’un des suspects dans des affaires de blanchiment et de contrebande d’argent dans la capitale.

Il a expliqué sur Mosaïque Fm que le butin a été découvert dans une boîte en métal quelque part dans les toilettes du domicile du suspect, et que des documents avaient été trouvés relatifs de ses comptes bancaires et ses soldes, confirmant des soupçons de blanchiment d’argent.

