Des offres reçues par l’Office des céréales pour 75.000 T de blé tendre

Le prix le plus bas offert jeudi dans l’appel d’offres international de l’Office tunisien des céréales pour l’achat d’ environ 75 000 tonnes de blé tendre était estimé à 262,91 $ par tonne, frais et fret (c&f) compris, ont déclaré les négociants européens.

Les offres sont toujours en cours d’examen et aucun achat n’a encore été signalé. L’offre la plus basse n’est pas toujours acceptée si les conditions qui y sont attachées sont considérées comme peu attrayantes, a rapporté Reuters.

La plus basse offre aurait été soumise pour le blé d’origine facultative par la maison de négoce Cargill pour 25.000 tonnes, ont-ils dit.

Cargill a également fait la prochaine offre la plus basse de 263,91 $, également pour 25000 tonnes, ont-ils dit.

Les rapports reflètent les évaluations des négociants et d’autres estimations de prix et de volumes sont encore possibles plus tard.

L’expédition a été demandée entre le 20 mai et le 30 juin selon l’origine fournie.

