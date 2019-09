Des outils nécessaires à la disposition de la police de l’environnement

Le corps de la police de l’environnement dans 48 municipalités sera renforcé par les équipements nécessaires (véhicules, motos, quads, matériels, uniformes de travail,..), a indiqué Adnane Bouassida, maire de Raoued et président de la confédération tunisienne des maires.

Il a ajouté que des subventions seront accordées prochainement aux 187 municipalités ayant connu des extensions ainsi qu’aux 86 municipalités nouvellement créées.

La même source a qualifié de fructueuse la réunion, tenue mercredi, entre les représentants de la Confédération tunisienne des maires et le ministre des affaires locales et de l’environnement, durant laquelle les deux parties ont convenu autour de ces questions.

L’objectif est de soutenir ces municipalités en vue de développer des projets d’infrastructure, a-t-il précisé au correspondant de la TAP, soulignant que des municipalités du gouvernorat de l’Ariana figurent parmi les bénéficiaires.

Le ministère des affaires locales et de l’environnement avait appelé les municipalités à participer au programme de formation et de recyclage lancé pour soutenir les autorités locales et développer les actions municipales.